Ukrayna: Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik füze saldırısında bir kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusların Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Tkaçenko, paylaşımında, mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun gece ülkeye 62 insansız hava aracı (İHA) ve 9 "İskender-M" tipi balistik füzeyle saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, hava savunma güçlerince 4 füze ve 50 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.