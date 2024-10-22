Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü

Ukrayna, Rus ordusunun, ülkenin Sumi bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesinin Sumi bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıların "Şahed" tipi İHA'larla yapıldığını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri tarafından yaklaşık 40 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.

Zelenskiy, saldırılarda biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve bölgede sivillere ait olan apartmanların hasar gördüğünü ifade etti.

"Yaralılar var. Herkese gereken yardım yapılacak." ifadesini kullanan Zelenskiy, Rus saldırılarının önlenmesinin, Rusya'daki askeri hedeflere uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemekle ve Ukrayna'ya silah yardımı sağlamakla mümkün olabileceğini savundu.