Ukrayna: Ruslar, 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdü
Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesinden yaklaşık 50 Ukraynalıyı "zorla" Rusya'ya götürdüğünü iddia etti.
Kaynak: AA
Rusya'nın Sumi bölgesinden 50 Ukraynalıyı zorla Rusya'ya götürdüğü öne sürüldü.
Ukrayna Ombudsmanı Dmitro Lubinets, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.
Lubinets, "18 Aralık'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri, Sumi bölgesindeki Grobovske köyünden yaklaşık 50 sivili yasa dışı bir şekilde gözaltına aldı ve uygun koşullardan mahrum bırakarak 20 Aralık'ta zorla Rusya Federasyonu topraklarına götürdü" ifadesini kullandı.
Lubinets, uluslararası toplumu bu duruma tepki göstermeye davet etti.