Ukrayna: Rusya, balistik füzeler dahil 26 füze ile topraklarımıza saldırdı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın aralarında İskender-M balistik füzelerinin de bulunduğu toplam 26 füze ile gece Ukrayna topraklarına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu gece Rusya'nın füzelerle Ukrayna topraklarına saldırı gerçekleştirdiği belirtilerek, füzelerin havadan, denizden ve karadan fırlatıldığı aktarıldı.

Rus ordusunun saldırıda Х-101/Х-555/Х-55 model 12 seyir füzesi, 6 İskender-M balistik füzesi, 2 Kalibr seyir füzesi, 4 Х-59 güdümlü füze ve 2 S-300 füze olmak üzere toplam 26 füze kullandığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 8 Х-101/Х-555/Х-55 seyir füzesi, 1 İskender-M balistik füze, 2 Kalibr füzesi ve 1 X-59 güdümlü füze olmak üzere 12 füzenin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gece Rusya’nın Kiev’e farklı tipte füzeler fırlattığını, hava saldırısı alarmının 2 saatten fazla sürdüğünü bildirdi.