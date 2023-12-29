Ukrayna: Rusya, başta Kiev olmak üzere farklı bölgelere yoğun füze saldırısı düzenledi

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Harkiv, Lviv, Odessa, Zaporijya ve Dnipro'ya yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın sabah saatlerinde başkent Kiev'e füze saldırısı düzenlediğini, evlerin, arabaların hasar gördüğünü, bir depo binasında yangın çıktığını belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın sabah düzenlediği saldırılar sonucunda Kiev'de 7 kişinin yaralandığını, bir depo binasında yangın çıktığını ve Lukyanivska metro istasyonunun hasar aldığını aktardı.