Ukrayna: Rusya'nın 7 füze ve 472 İHA ile saldırısında 12 kişi öldü

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 12 kişinin yaşamınu yitirdiğini duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 3 balistik ve 4 seyir tipi füzenin kullanıldığı aktarılan açıklamada, Rusların ayrıca 472 İHA fırlattığı vurgulandı.

Hava savunma kuvvetlerince 3 füzenin vurulduğu, 385 İHA'nın da imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine yönelik saldırı tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

12 KİŞİ ÖLDÜ, 60'TAN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetlerine ait Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Rus ordusu Ukrayna'daki bir askeri eğitim merkezine de füze saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetlerine ait bir merkezde, en az 12 kişi öldü ve 60'tan fazla kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZAPORİJYA VE HARKİV BÖLGELERİNDE 17 KİŞİ YARALANDI

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv bölgesine hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Sinegubov, Rus saldırıları nedeniyle bölgede 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Zaporijya'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sebebiyle 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

RUS ORDUSUNA AİT TRENE SALDIRI DÜZENLENDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğüne (GUR) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise Zaporijya bölgesinde Rusya'nın işgal ettiği Melitopol ilçesinde Rus ordusuna ait bir trene saldırı düzenlendiği aktarıldı.

İşgal altındaki Melitopol ilçesine bağlı Yakimivka yerleşim yerinin yakınlarında, Rus ordusu tarafından "depo" olarak kullanılan trene saldırının düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Depo (tren) geçici olarak işgal edilen Kırım'a doğru hareket ediyordu. Demiryolu hattındaki patlama sonucunda yakıt tankları ve yük vagonları olan tren yokuş aşağı kaydı. Zaporijya bölgesi ve işgal altındaki Kırım topraklarındaki Moskovalıların önemli lojistik hattı sekteye uğradı."

RUSYA: ALEKSEYEVKA YERLEŞİM BİRİMİNİ ELE GEÇİRDİK

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Alekseyevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Bölgesi birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Sumi bölgesinin Alekseyevka yerleşim yerini kurtardı" ifadesi kullanıldı.