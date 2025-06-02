Ukrayna, Rusya'nın bombardıman uçaklarının yüzde 34'ünü imha etti: "Örümcek Ağı operasyonu" hakkında neler biliniyor?

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya'nın farklı askeri havaalanlarına yapılan saldırılarda, stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğunu duyurdu.

SBU'ya ait Telegram hesabından, Rusya'nın askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılar hakkında açıklama yapıldı.

SBU tarafından "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla "özel operasyon" düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın stratejik havacılığına 7 milyar dolarlık hasar verildiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Saldırı, 1 Haziran Pazar (dün) gerçekleştirildi.

Söz konusu operasyonla ilgili ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun ana havaalanlarındaki stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının yüzde 34'ü vuruldu" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski "Örümcek Ağı Operasyonu'nun yalnızca Kiev tarafından başarılan kesinlikle mükemmel bir sonuç" verdiğini belirtti.

RUSYA: BAZI UÇAKLAR ALEV ALDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Ukrayna'nın bugün Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği ve bazı uçakların alev aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bugün Kiev rejimi, Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri hava üslerine FPV İHA'larla terör saldırıları düzenledi" ifadesi kullanılmıştı.

KAMYONLARIN ARKASINDAN ÇIKAN DRONLARLA SALDIRI

Euronews Türkçe'nin Ukrayna yayın organlarından aktardığına göre insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılar bir kamyonun içinden fırlartıldı.

Birinci şahıs görüşlü (FPV) insansız hava araçları Rusya'nın derinliklerine kaçırıldı ve kamyonların içinde seyyar kütük kabinlere gizlendi.

Daha sonra kabinlerin çatıları uzaktan açıldı ve dronlar Rus askeri bombardıman uçaklarına saldırmaya başladı.

Rusya'nın Irkutsk Valisi Igor Kobzev, Sibirya'nın Sredniy kentindeki bir askeri üsse saldıran insansız hava araçlarının bir kamyonun içinden fırlatıldığını doğruladı. Telegram'da yaptığı paylaşımda Kobzev, fırlatma alanının güvenliğinin sağlandığını ve insan hayatına yönelik başka bir tehdit olmadığını söyledi.

Rus yayın organları diğer saldırıların da benzer şekilde, kamyonların arkasından çıkan dronlarla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Rus medyası tarafından yaygın olarak paylaşılan sosyal medya görüntülerinde, dronların konteynırların içinden yükseldiği ve panellerin yola atıldığı görülüyor. Bir videoda ise dronları durdurmak amacıyla bir kamyona tırmanan kişiler olduğu görülüyor.

Örümcek Ağı Operasyonu'nun planlama sürecinin bir göstergesi olarak Ukrayna Güvenlik Servisi Telegram'da SBU Başkanı General Malyuk'un Rus bombardıman uçaklarının ve havaalanlarının resimlerine bakarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.