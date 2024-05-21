Ukrayna: Rusya'nın füze fırlatma gemisini vurduk

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Karadeniz Filosuna ait "Tsiklon" füze fırlatma gemisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'ya ait füze fırlatma gemisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna savunma güçlerinin Rusya'nın saldırı girişimlerini püskürtmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, gün içinde Pokrovsk yönünün en sıcak nokta olmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Pokrovsk yönünde Rus ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı ve 27 kez Ukrayna birliklerinin savunmasını delmeye çalıştığı kaydedilerek, "Durum gerginliğini koruyor ancak Ukraynalı askerlerin kontrolü altında." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca Ukrayna ordusunun 19 Mayıs gecesi Sivastopol'da Rusya Karadeniz Filosuna ait "Tsiklon" füze fırlatma gemisini vurduğu bilgisi paylaşıldı.