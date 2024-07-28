Ukrayna: Rusya'nın Kursk bölgesindeki petrol depolama tesisini vurduk

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesindeki "Polevaya" petrol depolama tesisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bir stratejik tesisinin gece vurulduğu belirtilerek, bunun "Ukrayna savunma kuvvetlerinin koordineli çalışmalarının başarılı bir sonucu" olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu gece Rusya'nın Kursk bölgesindeki 'Polevaya' petrol depolama tesisine saldırı gerçekleştirildi. İstihbaratın bilgilerine göre, tesisin bulunduğu bölgede düşmanın hava savunma sistemi çalışıyordu. Bunun sonucunda, petrol ürünleri taşıyan tanklarda da güçlü patlamalar oldu ve yangın çıktı." ifadesine yer verildi.

"Polevaya" petrol depolama tesisinin toplam hacminin 7 bin metreküp olan 11 tanktan oluştuğu aktarılan açıklamada, Rus ordusunun yakıt ihtiyacının bir kısmının buradan karşılandığı kaydedildi.