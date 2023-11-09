Ukrayna: Rusya'nın son model uçaksavar füze sistemini imha ettik

Ukrayna, Rusya'ya ait son model S-300V4 uçaksavar füze sistemini imha ettiklerini ifade etti. Silahlı Kuvvetleri "Tavriya" Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın asker kaybının 542 olduğunu belirtti.

Dünya 09.11.2023 15:28 Giriş: 09.11.2023 15:28

Güncelleme: 09.11.2023 15:33 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri "Tavriya" Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy, Rusya'ya ait son model S-300V4 uçaksavar füze sistemini imha ettiklerini ifade etti. Tarnavskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tavriya yönünde son bir günde Rus ordusunun 23 hava saldırısı düzenlediğini, 888 topçu atışı yaptığını belirterek, cephe hattında 44 çatışma meydana geldiğini kaydetti. Ukrayna ordusunun Avdiyivka yönünde savunmayı kararlılıkla sürdürdüğü değerlendirmesinde bulunan Tarnavskiy, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin son 24 saatte 1241 atış görevi gerçekleştirdiği, Rusya'nın asker kaybının 542 olduğunu vurguladı. Tarnavskiy, son model S-300V4 uçaksavar füze sistemi, 2 tank, 3 zırhlı personel taşıyıcı, 7 topçu sistemi, 26 insansız hava aracı, 3 araç, bir özel ekipman ve mühimmat deposu dahil Rusya'ya ait toplam 46 teçhizatın imha edildiğini öne sürdü.