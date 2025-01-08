Ukrayna: Rusya'nın, Zaporijya'ya saldırısında 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Zaporijya'ya güdümlü bomba ile saldırdığını belirtti.

Rus ordusunun bir sanayi altyapısını vurduğunu aktaran Fedorov, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralanan 30 kişinin de bölge hastanesine kaldırıldığını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından Zaporijya’ya yönelik saldırıya tepki göstererek, "Rusya yine sivilleri vuruyor" ifadesini kullandı.