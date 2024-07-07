Ukrayna: Rusya'ya ait "Su-25" tipi savaş uçağını vurduk

Ukrayna ordusu, ülkenin Donetsk bölgesinde Rus ordusuna ait "Su-25" tipi savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Operasyonel ve Stratejik Birlik Grubu olan "Khortytsia" tarafından yapılan açıklamada, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri yönünde Rus ordusuna ait "Su-25" tipi savaş uçağının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna ordusu, Pokrovsk istikametinde, (Ukrayna) savunma kuvvetleri birliklerinin mevzilerine ateş açan bir Rus 'Su-25' savaş uçağını düşürdü." ifadesi kullanıldı.