Ukrayna, Rusya'ya İHA ile saldırdı: Mühimmat deposu patladı, 1200 kişi tahliye edildi
Rusya'da Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev'in yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna'nın Tihoretsk bölgesine İHA ile düzenlediği saldırıda bir mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Saldırının ardından 1200 kişi bölgeden tahliye edildi.
Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna ordusunun Tihoretsk bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini belirtti.
Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin gece Krasnodar bölgesindeki Tihoretsk'e İHA'larla saldırdığını belirtti.
İki İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydeden Kondratyev, "İHA parçalarının düşmesi sonucu mühimmat deposunda yangın çıktı, mühimmatlar patlamaya başladı" ifadesini kullandı.
Kondratyev, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Tihoretsk'ten sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ifade ederek, "Tihoretsk'ten 1200 kişi tahliye edildi. Yaralı ve ölü yok" dedi.