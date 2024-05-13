Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentini vurdu: 19 ölü, 27 yaralı

Rusya’nın Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna’nın kente yaptığı bombardımanda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını duyurdu. Gladkov, 15 kişinin cansız bedeninin ise enkazdan çıkarıldığını belirtti.

Ukrayna, Rusya'nın Belgorod kentini vurdu.

Rusya kaynakları, saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini 27 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rusya’nın Belgorod Valisi Gladkov, yaptığı açıklamada, “Shchorsa Caddesi'ndeki konut binasının enkazının kaldırılmasının ana bölümü tamamlandı. Şu ana kadar 15 kişinin cesedi enkaz altından çıkarıldı. Dün akşamki bombardıman sırasında 3 sivil daha hayatını kaybetti. Ayrıca 11 Mayıs'ta yaralanan bir kadın da hastanede hayatını kaybetti. 19 kişi, bunlar dün Kiev rejimi tarafından öldürülen siviller, masum siviller, yaşadığımız kayıplardır. Onların isimleri her zaman hafızamızda olacak. Tüm yakınlarına yardımcı olmaya çalışacağız, ancak ne teselli sözlerinin ne de herhangi bir eylemin sevilen birinin kaybını telafi edemeyeceğinin tam olarak farkındayım” dedi.

“PUTİN’İN TALİMATIYLA SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ”

Gladkov, saldırı sonucu 27 kişinin yaralandığını belirterek, “27 kişi yaralanmıştır. Bunlardan 10'u ayakta tedavi edilmiş ve evlerine gönderilmiştir. Aralarında annesiyle birlikte bir buçuk aylık bir bebeğin de bulunduğu 6 kişi ise federal kliniklere gönderilmek üzere hazırlanıyor. Dün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla buraya doktor ekipleri geldi. 11 kişi hastanelerimizde kalmaya devam ediyor, hepsi gerekli tıbbi bakımı alıyor” ifadelerini kullandı.

Saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydedilirken bazı elektrik direklerinin yıkıldığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna’nın Belgorod’u 12 füzeyle hedef aldığını açıklamıştı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise saldırının "barbarca" olduğu ifade edilerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.