Ukrayna, Rusya’ya ait Su-25 uçağını düşürdü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk bölgesinde Ukrayna askerlerinin Rusya’ya ait Su-25 tipi savaş jetini düşürdüğünü duyurdu.

Ukrayna, Rusya'ya ait Su-25 tip savaş jetini düşürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı açıklamada Rusya'ya ait savaş jetinin Donetsk bölgesinde düşürüldüğü kaydedildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “110'uncu Mekanize Tugay'dan Ukraynalı savaşçılar Avdiivka yönünde bir Rus Su-25 uçağını düşürdü” ifadeleri kullanıldı.

MAYIS AYINDA DA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Mayıs ayının ilk haftasında da Zelenski, Rus Su-25 uçağı düşürüldüğünü duyurmuştu.

Zelenski, 4 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Donetsk bölgesinde bir başka Rus Su-25 uçağını düşüren 110’uncu Mekanize Tugayı askerlerine de özel olarak değinmek istiyorum. İyi işti çocuklar” demişti.