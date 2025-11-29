Ukrayna saldırmıştı: Denizcilik Genel Müdürlüğünden "VIRAT" isimli gemiye ilişkin açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğünün X sosyal medya platformundaki hesabından VIRAT isimli geminin son durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şöyle denildi:

"Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.45’te başlamış olup gemi Türkeli’ye tahmini 1 Aralık'ta 13.00’te varacaktır. Süreç takip edilmektedir."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yangın çıkan "KAIROS" isimli tanker ile Karadeniz açıklarında insansız deniz araçları (İDA) tarafından hedef alınan "VIRAT" isimli geminin son durumuna ilişkin açıklama yapmıştı.

"YANGIN DEVAM EDİYOR"

Son gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söylemişti: "KAIROS gemisi personelininin yangın anında kurtarılması kıymetliydi. Kıyı emniyetindeki arkadaşlarımızın yaptığı şey kıymetliydi. Gemide hala yangın devam ediyor. Kapalı alanlarda ihtiyatlı olarak müdahale sürüyor. Süreci yakından takip ediyoruz.

Virat gemisinde bir patlama ya da saldırı oldu ama yangın oluşmadı. Kaptanın drone saldırısı ihbarı olmuştu. Tahliye talebi olmadı. Ama yakından takip ediyoruz. Limanlara çekeceğiz."

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Mısır-Rusya seferi sırasında patlama sonucu yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerimizce sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ile gece boyu yapılan müdahale sonucunda açık güvertedeki yangın tamamen söndürülmüş, kapalı alanlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanlarımız ve dalgıç ekiplerimiz inceleme için bölgede hazır bekletilmektedir" denildi.

"İKİNCİ SALDIRI"

Açıklamada VIRAT gemisine ikinci saldırı gerçekleştiği belirtildi: "VIRAT gemisine ise sabah saatlerinde yeniden saldırı gerçekleştirilmiş; sancak bordasında küçük hasar oluşmuştur. Gemide yangın yoktur, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korumaktadır."

UKRAYNA SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Ukrayna medyasında çıkan haberlerde saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanması’nın ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonucu olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin paylaşılan görüntülerde, insansız deniz araçlarıyla gemilere saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti.

Kyiv Post'ta konuşan Ukraynalı yetkililer gemiyi vurduklarını doğruladı. Ukrayna kanadı ayrıca söz konusu gemilerin yakıt yüklemek için Rusya'nın Novorossiysk kentine doğru yola çıkmak üzere olduklarını bildirdi.

Kiev son olarak gemileri vuran drone'ların insansız deniz aracı olan 'Seababy' ile hedef alındığını ve yine bu gemilerin Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filolara ait olduğunu iddia etti.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak dün Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken’in 28 mil açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden ‘KAIROS’ isimli tanker gemisinde saat 17.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Gambiya bayraklı gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için derhal çalışma başlatıldığını bildirdi.

‘KAIROS’ gemisinden yaklaşık 1 buçuk saat sonra bu kez yine Gambiya bayraklı ‘VIRAT’ isimli tanker gemisinin isabet aldığı ihbarı yapıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup gemi terk talebi yoktur. VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durum bulunmamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gemilere dışarıdan müdahale olduğunu düşündüklerini söylemişti.