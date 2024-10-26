Ukrayna Savaşı Kore’ye sıçradı

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Emperyalist Batı’nın saldırganlığı ülkeleri cepheleşmeye iterken Kore Yarımadası, küresel jeopolitik mücadelenin yeni cephesi haline geliyor. Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları sürerken son dönemde tansiyonun arttığı Güney Kore de Kiev'e askeri yardımda bulunacağını açıkladı.

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma, Vladimir Putin’in 24 yıl aradan sonra haziran ayında Pyongyang’a gerçekleştirdiği ziyarette Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un ile imzaladığı kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı. Anlaşmanın 4’üncü maddesi "taraflardan biri bir ya da daha fazla devletin silahlı saldırısına uğraması durumunda diğerinin derhal tüm imkânlarıyla askeri yardım sağlayacağı" hükmünü içeriyor. Anlaşma, Pyongyang’ın Ukrayna’daki çatışmalara "fiilen katıldığının" iddia edildiği bir dönemde onaya sunuldu.

Ukrayna istihbaratı, dün yaptığı açıklamada Rusya’da eğitim alan Kuzey Koreli 12 bin askerin gönderildiği, aralarında 500 subay ve üç generalin Rusya’nın Kursk bölgesindeki çatışmalara dâhil olduğunu açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de önceki gün en az 3 bin Kuzey Koreli askerin Rusya’ya gönderildiğini belirtmişti.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner ise "Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ABD’nin doğrudan askeri eylemde bulunmayı düşünmesi" gerektiğini savundu.

PUTIN YALANLAMADI

Kazan’daki BRICS zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ise Kuzey Kore askerlerinin hareketlerini gösterdiği belirtilen uydu görüntülerine ilişkin bir soruya "Görüntü varsa bunlar bir şey gösteriyordur" diyerek iddialara açık kapı bıraktı. Pyongyang ile ortak savunma maddesini nasıl kullanacağının Moskova’nın kararı olduğunu kaydeden Putin, NATO yetkilileri ve eğitmenlerinin Ukrayna’da savaşa direkt olarak dâhil olduğunu söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkesinin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine karşılık "boş durmayacağını", Pyongyang ile Moskova arasındaki askeri işbirliğinin boyutuna bağlı olarak adım adım gerekli tedbirleri alacağını belirtti. Güney Koreli üst düzey bir yetkili ise isminin açıklanmaması kaydıyla gazetecilere verdiği demeçte, olası adımların diplomatik, ekonomik ve askeri seçenekleri içerdiğini ve Güney Kore’nin Ukrayna’ya hem savunma hem de saldırı silahları göndermeyi düşünebileceğini söyledi.

ASKER GÖNDERDİ İDDİASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ekim ayı ortasında Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker gönderdiğini ve yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin savaş alanına gitmek üzere hazırlandığını iddia etmişti. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) ise Kuzey Kore’nin bin 500 özel kuvvet askerini Rusya’nın Uzak Doğusu’na gönderdiğini, burada askeri üslerde eğitim aldıklarını ve Ukrayna’daki savaşa katılmak için hazırlandıklarını bildirmişti.

Moskova ve Pyongyang iddiaları yalanlarken ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, çarşamba günü Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker sevk ettiğine dair "ellerinde kanıtlar olduğunu" savunmuştu.