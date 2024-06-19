Ukrayna Savaşı'nı ve Gazze’deki kıyımı eleştirenlere yönelik “cadı avı” büyüyor

Almanya’da Ukrayna savaşını ve İsrail’in Gazze’deki kıyımını eleştiren kesimlere yönelik başlatılan “cadı avı”nda her gün yeni bir aşama kat ediyor.

Berlin yönetimi Filistin dayanışma eylemlerini yasaklarken her türlü barış etkinliği de Rus yanlısı veya anti semitist olarak yaftalanıyor.

SAĞ MEDYA BAŞI ÇEKİYOR

Egemenlerin dilini kullanmayanlar, dayatılan kara propagandaya teslim olmayanlar Putinci, Hamasçı olarak damgalanırken anti faşistlere, savaş karşıtlarına, sol, sosyalist güçlere karşı başlatılan McCarthycilik’te sağcı medya başrolü oynuyor.

Tagesspiegel, BİLD, Die Zeit gibi gazeteler hemen her aykırı sesi linç ettirmekte birbirleriyle yarışıyorlar.

red Medya

İsrail’in Gazze’ye karşı yürüttüğü soykırım savaşını sorgulamaya cüret eden herkesi karalamak ve taciz etmek için Alman medyasının devletle işbirliği içinde yürüttüğü karalama kampanyanın son örnekleri “red medya” ve DİDİF.

RED’İ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Tagesspiegel Gazetesi’nin röportajını sansürsüz yayınlamayı kabul etmediği red medya Humboldt Üniversitesi’ndeki öğrenci işgali de dahil olmak üzere Almanya’daki Filistin yanlısı büyük eylemleri “tertiplemek” ve Rusya’ya “yakın” olmakla suçlanıyor.

Bu duruma tepki gösteren red Medya Genel Müdürü Hüseyin Doğru, sansürsüz yayınlanmak istenmeyen röportajı sitelerinde yayınlayarak suçlamalara yanıt verdi.

Red Medya da Tagesspiegel’in kendilerini hedef almasını attığı şu tweetle kınadı:

Alman @Tagesspiegel gazetesi, Almanya'daki Filistin dayanışması haberlerimiz nedeniyle red.'i karalamaya çalışıyor. Hem yanıtlarımızı yayımlamayı reddettiler hem de Filistin yanlısı protestoları "organize ettiğimiz" gibi yanlış iddialar ortaya attılar.https://t.co/z5OWRndvA2 — red. (@redstreamnet) June 18, 2024

IRKÇILIĞA KARŞI ŞENLİĞE ANTİSEMİTİZM SUÇLAMASI

Geçen günlerde de Nürnberg`de Junge Stimme’nin düzenlediği, belediye başkanı Markus König (CSU) himayesi altında gerçekleşen Irkçılığa ve Ayrımcılığa karşı ortak barışçıl bir yaşam için sokak şenliği, 10. yılında antisemitizm tartışmalarına kurban edilmek istenmişti. Onlarca yerli ve göçmen kuruluşların sergi açtığı, desteklediği şenliğe iki hafta kala belediye başkanı Markus König himayesini ve konuşmasını iptal etti. Aynı zamanda SPD ve Yeşiller de şenliğe desteklerini geri çektiler.

Neden olarak 10 Mayıs`da Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’nun (DİDF) İsrail`in Gaze saldırısını kınayan mitingde „İntifada 4 Palestine“ grubuna konuşma hakkı vermiş olması ve sonrasında konuşmanın içeriği ve “intifada” grubuna mesafe koymamış olmasını gösterildi.

VAROUFAKİS’E BERLİN YASAĞI

Berlin yönetimi savaşın ardından 8 Mayıs Faşizme Karşı Zafer Günü'nde Sovyet bayrak ve simgelerinin kullanılmasını yasakladı. 8 Mayıs'ta bayrak ve flamalarla yapılmak istenen etkinliklere izin vermedi. Yunanistan’ın eski maliye bakanı ve MeRA25 siyasi partisinin lideri Yanis Varoufakis de yasaklardan payına düşeni almıştı. 12 Nisan’da Berlin’de düzenlenen Filistin Kongresi polis tarafından engellenmiş ve Almanya İçişleri Bakanlığı da kongrenin öncülerinden Varoufakis’in ülkede siyasi faaliyetlere katılmasına yasak getirmişti.