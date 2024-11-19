Ukrayna Savaşı’nda 1000’inci gün: Kaybeden yine halklar

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Ukrayna toprakları, ABD ve NATO’nun doğuya genişleme politikasına karşı Rusya’nın refleksiyle kan gölüne dönerken emperyalist güçlerin çıkar mücadelesinin bedelini halklar kanıyla ödemeye devam ediyor.

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de “NATO genişlemesine karşı durma” ve “Donbas’taki Rusça konuşan halkları koruma” gerekçeleriyle Ukrayna’ya başlattığı geniş çaplı işgal, kısa sürede bir bölgesel çatışmadan küresel bir kriz hâline geldi.

“Demokrasi” ve “özgürlük” söylemleriyle ABD ve Avrupalı müttefikleri, Ukrayna’ya sağladıkları milyarlarca dolarlık askeri yardımlarla savaşı tırmandırırken Rusya’yı yaptırımlarla ekonomik ve siyasi olarak da yıpratma çabalarını sürdürdü. Savaşın kazananı ise her zamanki gibi silah tüccarları oldu.

SAVAŞ İTTİFAKI DİRİLDİ

“Beyin ölümü gerçekleşti” denilen NATO, savaşla birlikte tekrar “dünyanın jandarması” rolünü üstlendi. Bu sırada ABD ve Avrupalı müttefikleri, Ukrayna’yı silahlandırmayı sürdürdü. ABD yapımı Patriot, HIMARS ve ATACMS füzelerine kavuşan Kiev’in askeri kapasitesi, Alman Leopard tankları ve İngiltere-Fransa ortak yapımı Storm Shadow füzeleriyle güçlendirildi. NATO üyeleri Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç, F-16 savaş jetleri ile Kiev’in askeri pozisyonunu güçlendirdi. İttifakın genişleme hamleleri ve Ukrayna’yı silahlandırmayı sürdürmesi Rusya’nın tehdit algısını artırırken bölgedeki jeopolitik gerilim giderek yükseldi.

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SAVAŞIN KIRILMA ANLARI

• İstanbul’daki görüşmeler

Mart 2022’de İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri, barış görüşmeleri için masaya oturdu. Anlaşmaya çok yaklaşılmıştı ancak görüşmeler bir anda kesildi. Daha sonra ABD ve İngiliz yetkililerin Kiev’i anlaşmadan vazgeçirdiği ortaya çıktı.

• Bahmut ve Prigojin

2023’ün ilk aylarında Bahmut şehri, savaşın merkez üssü hâline geldi. Bahmut’u ele geçiren paramiliter Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin ordu yönetimine karşı isyan başlattı. İsyandan iki ay sonra Prigojin, gizemli bir uçak kazasında yaşamını yitirdi.

• NATO’nun genişlemesi

NATO’nun genişleme hamleleri sürdü. 2023 yazında Litvanya’daki zirveye Finlandiya ilk kez üye olarak katıldı. Mart 2024’te ise bir diğer İskandinav ülkesi İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasının ardından ittifakın 32’nci üyesi oldu.

• Kiev direnişi ilk kırılma

Rusya’nın başkent Kiev’i ele geçirme planı, Ukrayna ordusunun direnişi ve Batı’dan gelen askeri yardımlarla başarısız oldu. Bu, çatışmaları doğrudan doğu bölgelerine yönlendirdi.

• Küresel gıda krizi

Türkiye’nin arabuluculuk yaptığı Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 2023 yazında sona erdirilmesi, başta Afrika olmak üzere küresel gıda krizini derinleştirdi.

• Kursk’a kara operasyonu

Ukrayna birlikleri, 6 Ağustos 2024’te Rusya’daki Kursk bölgesine sızdı. Bölgede çatışmalar devam ederken Batı ve Ukrayna, Kuzey Kore’yi Rusya’ya asker göndermekle suçluyor.

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SAVAŞIN KÜRESEL ETKİLERİ

Savaş, enerji krizinden gıda fiyatlarına kadar tüm dünyayı etkiledi. Rusya ve Batı arasındaki yaptırım savaşları ise ekonomik yıkımı daha da büyüttü. Avrupa’nın en büyük enerji tedarikçilerinden Rusya’ya yönelik Batı yaptırımları sebebiyle enerji fiyatları yükseldi. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın sona ermesi ise Afrika ve Asya’da açlık krizi derinleştirdi. Savaşın yol açtığı tedarik zinciri sorunları ve artan enerji fiyatları, küresel enflasyonu yükseltti. Gelişmekte olan ülkeler bu durumdan özellikle olumsuz etkilendi.

Batı’nın yaptırımları, Rusya’yı ekonomik ve siyasi olarak izole etmeye çalışırken, Çin ve küresel güney ülkeleri ile ilişkilerin güçlenmesine yol açtı.

NATO ve Avrupa Birliği, Ukrayna’ya verdiği destekle birlik içinde hareket etse de enerji krizi ve yaptırımlar nedeniyle iç çatlaklar oluştu. Almanya ve diğer NATO ülkeleri silahlanma harcamalarını artırırken Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler, Moskova’ya yönelik daha ılımlı bir yaklaşım izledi.

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KANLI SAVAŞIN BİLANÇOSU

Sivil Kayıp: En az 12 bin sivil hayatını kaybetti, 26 bin sivil yaralandı. Ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Askeri Kayıp: Rusya ve Ukrayna’nın toplam kayıpları 500 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Göç: Yaklaşık 6,5 milyon kişi ülkesini terk etti, 3,7 milyon kişi ise Ukrayna içinde yerinden edildi.

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BIDEN’DAN GİDERAYAK KİEV’E YEŞİL IŞIK

Ocak ayında Beyaz Saray’ı Donald Trump’a devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın Rusya topraklarını Washington’ın sağladığı uzun menzilli füzelerle vurmasına yeşil ışık yaktı. Beyaz Saray ya da Pentagon tarafından bu konuda henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Bu tür şeyler kamuoyuna duyurulmaz, füzelerin kendisi konuşacak” mesajıyla bu gelişmeyi doğruladı.

Kiev, ATACMS adıyla bilinen füzelere kısıtlamaların kaldırılmasını ve Rusya topraklarını vurabilmesini uzun süredir istiyordu. Ancak Biden yönetimi, Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmemek için temkinli davranıyordu. Batı basınına konuşan ABD’li yetkililer, bu kararın Kuzey Kore askerlerinin Rus saflarında savaşmasına tepki olarak alındığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Biden yönetiminin “yangına körükle gittiğini” belirterek “Batı silahları Rusya’nın derinlerine ateşlenirse, hedef alan Ukrayna değil, izin veren ülkeler olacak” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce “Bu, NATO’nun, ABD ve Avrupa’nın Rusya ile savaşta olduğu anlamına gelir” sözlerini hatırlatan Peskov, “Bu ABD ile gerginlikte yeni bir aşama olur” dedi.