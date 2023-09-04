Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Parlamento (Verkhovna Rada) Başkanı'na istifa dilekçesini sunduğunu açıkladı.

Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden istifasına ilişkin açıklamada bulundu.

Verkhovna Rada Başkanı Ruslan Stefanchuk'a istifa dilekçesini sunduğunu belirten Reznikov, "Ukrayna'nın modern tarihinin en zorlu dönemi olan son 22 ay boyunca Ukrayna halkına hizmet etmek ve Ukrayna ordusu için çalışmak bir onurdu" ifadesini kullandı.