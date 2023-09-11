Ukrayna: Savunma güçlerimiz Opıtne köyünün bir kısmını kurtardı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna birliklerinin, Donetsk bölgesinin Avdiyivka şehri yakınlarındaki Opıtne köyünün bir kısmını kurtardığını bildirdi.

Malyar, Savunma Bakanlığının Askeri Basın Merkezindeki canlı yayında yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun Avdiyivka yönünde başarı elde ettiğini söyledi.

Ukrayna birliklerinin Avdiyivka şehri yakınlarındaki Opıtne köyünde ilerleme kaydettiğini aktaran Malyar, "Savunma güçlerimiz, bu yerleşim yerinin bir kısmını kurtardı." dedi.

Malyar, Ukrayna askerlerinin son bir haftada Donetsk bölgesinin Novomayorske yakınlarında da kısmen başarı elde ettiğini, ele geçirdikleri mevzilere yerleştiklerini ifade etti.