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Ukrayna, son bir ayda Rusya'ya ait dördüncü savaş uçağını düşürdü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, askerlerin Donetsk bölgesinde Rusya’ya ait Su-25 tipi savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Dünya
  • 19.05.2024 10:24
  • Giriş: 19.05.2024 10:24
  • Güncelleme: 19.05.2024 10:37
Kaynak: DHA
Ukrayna, son bir ayda Rusya'ya ait dördüncü savaş uçağını düşürdü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ukrayna, Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağını düşürdü. 

Haberi Ukrayna Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rus jetleri̇ düşmeye devam ediyor. 110'uncu Mekanize Tugay'a bağlı Ukraynalı savaşçılar Donetsk bölgesinde bir Rus Su-25 uçağını daha düşürdü. Bu, Mayıs ayının başından bu yana 110. Mekanize Tugay'a bağlı uçaksavarlar tarafından düşürülen dördüncü Rus jeti oldu” denildi.

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