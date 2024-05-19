Ukrayna, son bir ayda Rusya'ya ait dördüncü savaş uçağını düşürdü
Ukrayna Savunma Bakanlığı, askerlerin Donetsk bölgesinde Rusya’ya ait Su-25 tipi savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.
Kaynak: DHA
Ukrayna, Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağını düşürdü.
Haberi Ukrayna Savunma Bakanlığı duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rus jetleri̇ düşmeye devam ediyor. 110'uncu Mekanize Tugay'a bağlı Ukraynalı savaşçılar Donetsk bölgesinde bir Rus Su-25 uçağını daha düşürdü. Bu, Mayıs ayının başından bu yana 110. Mekanize Tugay'a bağlı uçaksavarlar tarafından düşürülen dördüncü Rus jeti oldu” denildi.