Ukrayna: Ülkenin doğusundaki cephe hattında değişen yoğunlukta çatışmalar yaşanıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, ülkenin doğusundaki cephe hattında değişen yoğunlukta çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Sırskiy, Ukrayna'nın doğu cephesindeki birliklere gerçekleştirdiği ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna'nın doğu cephesinde değişen yoğunlukta çatışmaların yaşandığına dikkati çeken Sırskiy, Donetsk bölgesinin Çasiv Yar, Krasnogorivka ve Progres ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada yoğun çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Rus ordusunun, Donetsk'teki Pokrovs şehrine yönelik saldırısının da sürdüğünü kaydeden Sırskiy, "Düşman, oldukça yüksek düzeydeki kayıpları umursamıyor ve Pokrovsk yönünde ilerlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.