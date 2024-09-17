Ukrayna ve ABD’den kirli provokasyon

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna hükümeti ve ABD’nin, Rusya’yı bir çocuk kurumuna füze saldırısı düzenlemekle suçlamak amacıyla provokasyon hazırlığı yaptığını belirtti.

Kiev’in uluslararası medya kuruluşlarının da katılımıyla bu mizansenin geniş bir şekilde medyada yansıtılmasını planladığı belirtilen açıklamada, bu provokasyonla Ukrayna ordusunun moralini yükseltmek, Batı’nın Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurmak için füze kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırmasını haklı göstermek ve Küresel Güney ülkelerinden destek almak istediği kaydedildi.