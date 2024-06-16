Ukrayna ve Moldova’nın AB üyeliği için müzakereler başlıyor

AB Dönem Başkanı Belçika, Ukrayna ve Moldova’nın tam üyelik müzakerelerinin 25 Haziran’da başlayacağını duyurdu. Müzakerelere başlama kararı, 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde alınmıştı.

Ukrayna ve Moldova’nın Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği için müzakereler 25 Haziran’da başlayacak.

AB dönem başkanlığını yürüten Belçika, üye devletlerin büyükelçilerinin müzakerelerin başlaması konusunda uzlaştığını duyurdu.

Belçika dönem başkanlığı, tam üyelik müzakereleri için ilk hükümetler arası konferansları 25 Haziran’da düzenleyecek.

MACARİSTAN BAŞBAKANI ÜYELİĞE KARŞI

Belçika’nın dönem başkanlığı 30 Haziran’da bitecek. 1 Temmuz itibarıyla Macaristan’a geçecek. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın AB üyeliğine sıcak bakmıyor.

Ülkenin Rusya ile AB arasında tampon bölge olarak kalması gerektiğini birden fazla kez dile getirmişti. Ancak Macar heyeti, Cuma günü 27 AB üyesinin toplantısında müzakerelerin başlamasına itiraz etmedi.

Ukrayna ve Moldova, AB üyesi olmak için 2022 senesinin ilk aylarında başvuru yaptı. Başvuruları onaylanarak her iki ülke de 24 Haziran 2022’de aday ülke statüsü kazandı.

Ardından adaylık statüsü kazandıktan iki yıl sonra müzakereler başlayacak. Ukrayna ve Moldova ile müzakerelere başlama kararı, 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde alındı.

Belçika dönem başkanlığı, müzakerelerin başlayacağı tarihi, G7 Zirvesi bitmiş; İsviçre ev sahipliğinde Ukrayna Barış Zirvesi başlarken ilan etti.