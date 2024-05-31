Ukrayna ve Rusya savaşı: Ölen askerlerin cenaze değişimi yapıldı

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden 212 Ukraynalı ile 45 Rus askerin cenazelerinin karşılıklı olarak ülkelerine teslim edildiği belirtildi.

Dünya 31.05.2024 14:09 Giriş: 31.05.2024 14:09

Güncelleme: 31.05.2024 14:09 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA