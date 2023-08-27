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Ukrayna’da çalı yangını: 200 bin metrekare alan yandı

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Mıkolayiv bölgesinde meydana gelen çalı yangınlarında 200 bin metrekare alan küle döndü.

Dünya
  • 27.08.2023 10:49
  • Giriş: 27.08.2023 10:49
  • Güncelleme: 27.08.2023 10:53
Kaynak: DHA
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Ukrayna’da çalı yangını: 200 bin metrekare alan yandı
Fotoğraf: DHA

Ukrayna’nın güneyindeki Mıkolayiv bölgesinde, 16 farklı alanda çalı yangını çıktı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 200 bin metrekare alanın yandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada 16 yangının da söndürüldüğü belirtilirken 20 hektar alanın da alevlere teslim olduğu ifade edildi. 

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “İtfaiye ekipleri Mykolaiv bölgesinde 20 hektarın (200 bin metrekare) üzerindeki çalılık alanlarda çıkan 16 yangını söndürdü” denildi.

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