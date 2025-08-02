Ukrayna’da ‘geri sayım’

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump’ın Moskova’ya ateşkes için verdiği son tarih yaklaşırken Rusya, savaşın başından bu yana Ukrayna’ya en büyük saldırılarından birisini düzenledi. Rus ordusunun önceki gün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği hava saldırılarında 5’i çocuk olmak üzere en az 32 kişi yaşamını yitirirken 150’den fazla kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıların sürdüğü sırada Helsinki Nihai Senedi'nin (Helsinki Anlaşmaları) 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta “Rusya’da rejim değişikliği” çağrısı yaptı.

“Eğer dünya Rusya’da rejim değişikliği hedeflemiyorsa bu savaş bitse dahi Moskova komşularını istikrarsızlaştırmaya devam edecek” diyen Zelenski, Moskova’nın “zihinsel olarak başka bir yüzyıla saplanıp kaldığını” belirtti. Putin’in barış girişimlerini reddederek savaşı uzatmayı istediğini söyleyen Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile her zaman yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu yineledi.

‘AŞIRI BEKLENTİDELER’

Zelenski’nin açıklamalarına yanıt veren Rus lider Putin ise Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin sürmesini umduğunu belirtti. Putin, “Eğer Ukrayna müzakereler için şu anın doğru zaman olmadığına inanıyorsa Moskova beklemeye hazır” dedi. Trump’ın “Putin beni hayal kırıklığına uğrattı” açıklamalarına da yanıt veren Rus lider “müzakerelerden hayal kırıklığına uğrayanların aşırı beklentiye kapıldığını” kaydetti.

İstanbul görüşmelerini genel olarak olumlu değerlendirdiğini belirten Putin, Rusya’nın müzakerelerdeki hedeflerinin değişmediğinin de altını çizdi. Avrupa’da “Rus tehlikesine” karşı silahlanma yarışı sürerken Avrupa Birliği’nin (AB) “tüm siyasi egemenliğinin” sona erdiğini söyledi. AB’nin artık kendi politikalarına karar vermediğini kaydeden Putin “Bunu ekonomik egemenliğin kaybı takip edecek” dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan 3’üncü tur görüşmelerde esir takası konusunda anlaşmıştı.

KONTROLSÜZ SİLAHLANMA

Rusya ve Ukrayna yeni bir esir değişimi gerçekleştirip dördüncü tur müzakerelere devam edeceklerini ifade ettikleri sırada, ABD Ukrayna’ya yönelik Patriot hava savunma sistemlerini de içeren 3,22 milyar dolarlık bir askeri yardım paketini onayladığını duyurmuştu. Ukrayna’ya yardım kararı, Trump’ın çıkmaza giren süreçte tekrar etkin hale gelme adımlarından biri oldu.

1 Ağustos 1975’te Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği dâhil 35 ülke tarafından imzalanan anlaşma, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) temellerini atmıştı.

Avrupa'daki militarizasyon sürecinin kontrolden çıktığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu durumun endişe verici olmaktan öte olduğunu ve AGİT’in bu konuda yardımcı olamayacağını belirtti. Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı ‘Helsinki Nihai Senedi 50 yaşında: Beklentiler, Gerçekler, Geleceği’ başlıklı yazıda Avrupa’nın “neredeyse tamamen Rusofobik bir çılgınlığa girdiğini” belirten Lavrov, AGİT’in özellikle Doğu Avrupa’da Rusya karşıtı propaganda yürüttüğünü kaydetti.

8 AĞUSTOS SON

Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Ortadoğu'dan sonra Moskova'ya gideceğini ve burada görüşmelerine devam edeceğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise savaşı sona erdirmeye yönelik adım atmadığı gerekçesiyle Rusya'ya tepki gösterdi. Trump, “Bence Rusya'nın yaptığı şey iğrenç. Bu (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşıydı, benim savaşım değildi” diyen Trump, Putin'e yaptığı çağrıların karşılık bulmamasına da tepki gösterdi. Trump, “yaptırımların Moskova'ya etkisinden emin olmasa bile bunları uygulayacaklarını” belirtti.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı John Kelley, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Ukrayna ile anlaşması için 8 Ağustos’a kadar süre verdiği bildirdi. Trump, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ile bir anlaşma sağlaması için 10 gün süre vermiş, ABD’nin bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya'ya gümrük vergisi ve yaptırımlar gibi tedbirleri uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

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KİEV’DE PROTESTOLAR VE SİYASETTE KIRILMA

Deniz BERKTAY - Araştrımacı / Kiev

Ukrayna’da bir yandan savaş sürerken yolsuzlukla mücadele kurumlarının yetkilerinin budanması siyasi krize yol açtı. Zelenski yönetimi, iç ve dış tepkiler sonrası karardan geri adım atmak zorunda kaldı. Kiev’de yaşayan araştırmacı ve “Ukrayna: Dünyanın Siyasi Fay Hattı” kitabının yazarı Deniz Berktay yaşananların arka planını yazdı:

Ukrayna’da son dönemlerde görülen protesto gösterileri, hükümetin geri adım atması sonucunda sönmeye yüz tutmuş olsa da, bu gösteriler, hem iç siyasette, hem de Ukrayna–Avrupa ilişkilerinde ciddi bir krizin başladığını ortaya koydu.

Gösterilerin nedeni, Ukrayna yönetiminin, yolsuzluklarla mücadeleden sorumlu olan iki devlet organının özerkliklerini kaldıran bir yasa değişikliğini parlamentodan geçirtmesi oldu. Bu iki organ (birisi, kısa adı NABU olan, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, diğeri ise, kısa adı SAP olan, Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı), 2015 yılında, Amerikalıların inisiyatifiyle kurulmuştu. Her iki organ da, Ukraynalı yöneticilerin etki alanı dışında, fakat Batılıların etki alanında olan kurumlardı. Hatırlayacağımız üzere, Ukrayna’da 2014 yılında, Batı yanlısı gruplar, Batılı ülkelerin açık desteğini alarak ihtilal yapmış ve bu ihtilalden sonra Ukrayna, tamamen Batı’nın etki alanına girmişti. O tarihten itibaren Batılı ülkeler, Ukrayna’ya maddi yardımlara başlayıp Ukrayna’da kendi istedikleri türden değişiklikleri yapmaya koyulmuşlar, bir taraftan da, Ukrayna’ya yapılan yardımların nereye ne şekilde harcandığını denetlemek için, böyle iki adet özerk kurum oluşturmuşlardı.

SAVAŞTAN ZENGİNLEŞTİLER

Bu kurumlar, son dönemlerde, Ukrayna’da yönetime yakın olan veya eskiden yönetime yakın yerlerde bulunmuş kişilere yönelik soruşturmalara başladı. Bundan kısa bir süre sonra, bu kurumlardan bazı üst düzey kişiler hakkında, Ukrayna istihbarat birimleri tarafından, Rusya’yla ilişki içinde oldukları suçlamasıyla soruşturmalar açıldı. Bundan çok kısa bir süre sonra da, çoğunluğu iktidar partisi milletvekillerinden oluşan Ukrayna Parlamentosu, bu iki kurumun özerkliğini kaldıran bir yasa tasarısını kabul etti ve tasarı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından imzalanarak, yasalaştı.

Bu olay, gerek Ukrayna basınında, gerekse toplumun önemli kesimlerinde iktidara yönelik tepkilerin patlak vermesine neden oldu. Bir taraftan, savaşın patlak vermesinden bu yana, yani, üç buçuk yıldan beri ilk kez kitlesel protesto gösterileri patlak verdi. Oysaki Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve savaşın patlak vermesiyle birlikte Ukrayna’da sıkıyönetim yasası yürürlüğe girmişti ve halen yürürlükte olan bu yasa, ülkede protesto gösterilerinin düzenlenmesini yasaklıyor. Dolayısıyla, on binlerce kişi, bu yasağa rağmen gösterilere katıldı.

Diğer taraftan da, çeşitli yayın organları ilk defa, Ukrayna’da bazı kişilerin savaştan yararlanarak zengin olduklarını söylemeye başladı. Aslında, birkaç yıldan beri, pek çok kişi, özel sohbetlerinde bu konulardan bahsediyordu, fakat bunun basın yayın organlarında açıkça ele alınması, ilk kez oluyordu. Avrupa Birliği liderleri de, Zelenski’ye tepkilerini açıkça ortaya koydu. Sonuçta Zelenski, bu kurumlara yeniden özerklik veren yeni bir yasa tasarısını parlamentoya sunup kabul etmek zorunda kaldı.

İKİ FARKLI BAKIŞ

Ancak, bu noktada bir hususun altını çizmek gerekiyor: Ukrayna’da, siyasi tercihi birbirinden çok farklı olan iki ayrı kesim var. Özellikle güney ve doğu illerinde yaşayanlar, Batı’ya karşı daha mesafeli ve savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu kesimler, Zelenski yönetimine, savaşı sürdürdüğü için sitem ediyor. Fakat bir de, Orta ve Batı Ukrayna’da yaşayan kesimler var. Bu kesimler, Batı yanlısı ve bazıları, Zelenski’den daha da radikal Batı yanlısı bir çizgiyi savunarak, Zelenski yönetimini, Ukrayna’nın Batı’yla ilişkilerini bozmakla suçluyor. İşte son zamanlarda sokakta gördüğümüz kitle, bu ikinci kitle. Zaten bu kesimlerin rahatça sokağa dökülebilmesi de, Batı yanlısı olmalarından ve Batılı ülkelerin kendilerine açık destek vermesinden kaynaklanıyor. Bu kesimler, Ukrayna’nın halen ekonomik ve mali alanda tamamıyla Batı’nın yardımlarına bağımlı olduğunu söyleyerek, Zelenski’nin icraatlarının Ukrayna’yı Batı’nın yardımlarından mahrum edeceğini söylüyor.

Hatırlayacağımız üzere, savaşın ilk dönemlerinde Zelenski, ülkenin büyük kısmında, ulusal kahraman olarak görülüyordu. Ancak, savaşın uzaması, Ukrayna’nın savaşta durumunun zorlaşması, Batılı ülkelerin Ukrayna yönetimiyle arasına çeşitli sorunların ortaya çıkması ve savaşta bazı kesimler zengineşirken geniş kesimlerin yoksullaşması, Zelenski’nin çok çeşitli kesimlerden tepki görmesine ve kamuoyu desteğinin gierek azalmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Zelenski’nin hükümeti değiştirmesi de, imaj tazeleme çabasından kaynaklanıyordu.

Her ne kadar Zelenski yönetiminin son adımı, radikal Batı yanlısı kesimlerin protestolarını şimdilik dindirmiş olsa da, savaşın devam etmesi, Zelenski’nin birbirinden tamamen farklı siyasi tercihlere sahip kesimlerden giderek daha sert tepkilere maruz kalması anlamına gelecek. Ancak, Ukrayna’da Batılı ülkelerin onay vermediği bir ihtilal hareketinin ortaya çıkıp başarıya ulaşma ihtimali, sıfıra yakın. Ne var ki, bahsettiğimiz etkenlerden ötürü, sonbahardan itibaren Ukrayna iç siyasetini de hareketli günlerin beklediğini söyleyebiliriz.

Deniz BERKTAY

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ALMANYA’DAN 2 PATRİOT TAKVİYESİ

ABD ile varılan anlaşmanın ardından Almanya, Ukrayna'ya 2 Patriot hava savunma sistemi daha sağlayacağını bildirdi. Almanya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki günlerde ilk adım olarak Ukrayna’ya ek Patriot fırlatıcıları gönderileceğini bildirdi. İkinci adımda ise Ukrayna’nın hava savunmasını ek Patriot bataryalarıyla güçlendirmek için önümüzdeki 2-3 ay içinde daha fazla bileşen teslim edileceği aktarıldı. Bunun karşılığında ise Almanya’nın finansmanını sağladığı son nesil Patriot sistemlerinin ise ABD’den hızlandırılmış bir şekilde alınacağını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, kararın Rus saldırganlığına karşı önemli bir adım olduğunu ifade etti. Almanya, Ukrayna’ya daha önce 3 Patriot sistemi sağlamıştı.

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FÜZE YASAĞINI KALDIRTMAK İSTİYORLAR

Birleşik Krallık’ın, Ukrayna’nın uzun menzilli füzelerinin Rusya içinde kullanılmasına yönelik ABD’nin yasağını kaldırmak için çalıştığı iddia edildi. Rusya’nın yarı resmi haber ajansı Izvestia’ya konuşan İngiltere Parlamentosu’ndan kaynaklar, uzun menzilli silahların kullanılması fikrinin Washington yönetiminin son günlerde yaptırım tehditleri gibi Moskova’ya karşı daha sert tavır takınmasıyla birlikte tekrar gündeme geldiğini söyledi. Haberde İngiliz yetkililerin Ukrayna ile birçok görüşmede bu fikri dile getirdiği belirtildi. Öte yandan Trump’ın Rusya’ya verdiği süre dolsa da Trump’ın “barış girişimini” çökertme ihtimali bulunan kararlar almak istemeyeceği kaydedildi.