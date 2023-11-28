Ukrayna’da kar fırtınası: 10 ölü, 23 yaralı
Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Odessa, Harkov, Mikolayiv bölgeleri ile Kiev’de şiddetli fırtına nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si çocuk 23 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Ukrayna’yı vuran şiddetli fırtına nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.
Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, fırtınaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, Odessa, Harkov, Mikolayiv bölgeleri ile Kiev’de 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si çocuk 23 kişinin ise yaralandığını belirtti.
11 BÖLGE ELEKTRİKSİZ KALDI
Bakan Klymenko can kayıplarının 5’inin Odessa’da, 2’sinin Mikolayiv’de kayda geçtiğini aktardı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 11 bölgede 411 yerleşim yeri de elektriksiz kaldı.
Öte yandan Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’da da şiddetli fırtına nedeniyle dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.