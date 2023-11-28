Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ukrayna’da kar fırtınası: 10 ölü, 23 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Odessa, Harkov, Mikolayiv bölgeleri ile Kiev’de şiddetli fırtına nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si çocuk 23 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Dünya
  • 28.11.2023 12:33
  • Giriş: 28.11.2023 12:33
  • Güncelleme: 28.11.2023 12:43
Kaynak: İHA
Ukrayna’da kar fırtınası: 10 ölü, 23 yaralı
Fotoğraf: AA

Ukrayna’yı vuran şiddetli fırtına nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, fırtınaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Odessa, Harkov, Mikolayiv bölgeleri ile Kiev’de 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si çocuk 23 kişinin ise yaralandığını belirtti.

11 BÖLGE ELEKTRİKSİZ KALDI

Bakan Klymenko can kayıplarının 5’inin Odessa’da, 2’sinin Mikolayiv’de kayda geçtiğini aktardı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 11 bölgede 411 yerleşim yeri de elektriksiz kaldı.

Öte yandan Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’da da şiddetli fırtına nedeniyle dün 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 