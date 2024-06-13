Ukrayna’dan sürpriz gelebilir

Mahir KANAAT

E Grubu’nın kâğıt üzerinde favorisi elbette Belçika. Ancak kırmızı-siyahlılar geçen turnuvalar kadar iddialı değil. Altın jenerasyonunun sonuna gelen Belçika bu turnuvada biraz daha geri planda olacak.

Grupta Belçika’nın bu eksiğini değerlendirebilecek en önemli takım ise Ukrayna. Savaş nedeniyle oldukça zor şartlar altında organizasyona hazırlanan Ukrayna, Artem Dovbyk gibi müthiş bir santrfora, Zinchenko gibi top class bir kanata, Malinovski gibi Avrupa’nın büyük liglerine kendini kabul ettirmiş bir 10 numaraya sahip.

Bunların yanında henüz büyük liglere adımını atmayan ancak o potansiyele fazlasıyla sahip olan Shaparenko da 8 numarada forma giyecek. Bu kaliteli ayakları düşününce Doğu Avrupa ekibi liderlik için bir sürpriz yapabilir. Grubun diğer ekipleri Slovakya ve Romanya ise oldukça kısıtlı kadrolara sahipler. Onlardan bir sürpriz görme ihtimalimiz hayli düşük.