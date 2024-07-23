Ukraynalı bakan Pekin yolcusu

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın, Pekin’in daveti üzerine bugün Çin’i ziyaret edecek. Kiev’den yapılan açıklamada Ukrayna Savaşı’nın nasıl sona erdirileceği ve bir çözüme ulaşılmasında Çin’in olası rolüne odaklanılacağı belirtildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Kuleba’nın 23-25 Temmuz tarihleri arasında Çin’e yapacağı ziyaret sırasında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ele alacağı belirtildi. Açıklamada “Görüşmenin ana konusu Rusya’nın saldırganlığını durdurmanın yollarının aranması ve Çin’in istikrarlı ve adil bir barışın sağlanmasındaki olası rolü olacak” denildi.

ABD’de 11 Temmuz’da sona eren NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde Çin, Rusya’nın "kararlı destekçisi” olduğu iddiasıyla hedef alınmıştı. Reuters bu nedenle Ukrayna’nın üst ziyaretini “alışılmadık bir durum” olarak nitelendirdi. Kiev, geçtiğimiz haziran ayında İsviçre’de düzenlenen uluslararası “barış konferansına” da Çin’in katılmasını ısrarla istemiş ancak Çin konferansa katılmamıştı. İsviçre’deki zirveye katılmayan Çin, Brezilya ile birlikte 23 Mayıs’ta altı maddelik ayrı bir barış planı yayınlayarak savaşın her iki tarafınca da tanınacak bir uluslararası barış konferansının düzenlenmesini desteklediklerini açıklamıştı.

ORBAN İŞARET ETTİ

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını devralmasından sonra “barış misyonuna” çıkan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Ukrayna Savaşı’nın çözümüne ilişkin geçen hafta "Çin, Rusya-Ukrayna ihtilafında ancak angajmanın başarı şansı kesine yakınsa daha aktif bir rol oynaycaktır" demişti. Orban, Rusya ile diplomatik ilişkilerin yeniden açılması ve bir sonraki barış konferansı için “Çin ile üst düzey siyasi görüşmeler yapılmasını” önermişti.