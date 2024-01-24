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Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçak düştü: 65 ölü

Rusya’nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 65 Ukraynalı esir asker hayatını kaybetti.

Dünya
  • 24.01.2024 13:22
  • Giriş: 24.01.2024 13:22
  • Güncelleme: 24.01.2024 13:24
Kaynak: İHA
Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçak düştü: 65 ölü
Fotoğraf: AA

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı düştü. Rus medyasının Savunma Bakanlığı yetkililerine değindirdiği haberde, en az 65 Ukraynalı esir askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. 

Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov ise kazadan haberdar olduklarını ancak henüz detaylı bilgi olmadığını söyledi. 

Uçakta 65 Ukraynalı esir askerin yanı sıra 6 mürettebat ve 3 kişinin bulunduğu kaydedildi.

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