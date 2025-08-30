Ukraynalı siyasetçi ve eski meclis başkanı Andriy Parubiy suikast sonucu öldürüldü

Ukrayna’nın eski parlamento başkanı ve EuroMaidan ayaklanmasının önde gelen figürlerinden Andriy Parubiy, Lviv’de uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Polis, gün içinde yaptığı açıklamada bir siyasetçinin uğradığı suikast sonucu öldürüldüğünü duyurmuş, kısa süre sonra Avrupa Dayanışması Partisi Milletvekili Iryna Herashchenko, saldırıda ölen kişinin Parubiy olduğunu teyit etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy “İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko bana Lviv’deki korkunç cinayetin ilk ayrıntılarını aktardı. Andriy Parubiy hayatını kaybetti. Katilin yakalanması için tüm imkanlar seferber edildi” dedi.

Polis, Frankivskyi semtinde öğle saatlerinde acil çağrı aldıklarını ve Parubiy’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Suspilne televizyonunun aktardığına göre saldırgan, kurye kılığında elektrikli bisikletle olay yerine geldi, Parubiy’e ateş açtı ve bisikletle kaçarak uzaklaştı. Olay yerinde yedi kovan bulundu.

Lviv Bölge Valisi Maksym Kozytskyi saldırganın arandığını açıkladı.