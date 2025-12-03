Ukraynalı yetimler hamile bırakılmıştı: Savcılık kızların ifadesini almayıp “Rıza var” diyerek dosyayı kapatmış

Türkiye’ye getirilen Ukraynalı yetim çocuklardan ikisinin hamile kalıp doğum yapmasına ilişkin başlatılan soruşturmanın, kız çocuklarının “rıza gösterdiği” gerekçesiyle kapatıldığı ortaya çıktı.



Agos’ta yer alan Burcu Karakaş, Anna Babinets, Yanına Kornienko imzalı habere göre Türkiye’deki adli süreç Ukraynalı heyetin saha araştırmasının 11 yetkilinin imzasıyla raporlaştırılmasının ardından Ukrayna Ombudsmanlığı’nın ihbarı ile başlatıldı.

SORUŞTURMA "İSTİSMAR"DAN DEĞİL

Ancak iki kız çocuğunun hamile kalmasına ilişkin soruşturma, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan değil, “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan başlatıldı.

Dosya, savcılık tarafından hamilelik esas alınarak belirlenen suç tarihinde kız çocuklarının 15 yaşını doldurmuş olmaları gerekçesiyle çocukların cinsel birlikteliğe “rızası” olduğu ve şikâyetçi olmadıkları kanaatiyle kapatıldı.

İFADELERİ ALINMADI

Ayrıca alınan bilgiye göre, kovuşturmaya yer olmadığına karar veren Türkiye’deki savcılık makamları kız çocuklarının ifadesine başvurmadı.



Çocuk ifadelerine göre, Ukraynalı eğitmenler “yatılı okul personeliyle ilgili kötü şeyler söylememelerini ve Türk erkeklerle olan tüm ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu” belirten belgeleri imzalamalarını istedi.

NE OLMUŞTU?

İki kız çocuğu iki ayrı otel çalışanı tarafından hamile bırakılmış, hamile oldukları anlaşılınca olayın örtbas edilmesi için Ukrayna’ya gönderilmişlerdi. Çocuk yaşta hamile kalıp doğurmak zorunda kalan N. ve I., hayata Ukrayna’da devam etmeye çalışıyorlar. N. gibi ne vakıftan ne de sosyal herhangi bir destek almayan I., oğlunu dünyaya getirdikten üç ay sonra intihara kalkıştı.



Türk aşçı S. yaşananları, “Çocukların yanına gitmek yasaktı. I.’ya ‘Odanıza gelmek istiyorum. Yasakları çiğnerim, sıkıntı yok’ diyordum. Kimse beni görmeden odasına giderdim. Bir tane hoca vardı. Allah ondan razı olsun, o yardım etti bize. Halimizden anladığı için bir şey demiyordu” diye anlatmıştı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, haberin ardından yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ukraynalı çocukların ülkelerine dönüşünü takiben iki kız çocuğuna yönelik istismar iddialarından haberdar olduğunu, resmî bildirim iletilmemiş olmasına rağmen derhal suç duyurusunda bulunulduğunu ve adli süreç başlatıldığını söylemiş ancak sürecin nasıl sonuçlandığına dair bilgi vermemişti.