Ula’da trafik kazası: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Gökova Mahallesi Fethiye-Muğla Karayolu üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz istikametinden Gökova Kavşağı’na doğru seyir halinde olan A.Ö. (25) idaresindeki 61 TS 631 plakalı ticari araç ile kavşaktan Gökova Mahallesi’nde dönüş yapan Hörü Pekmezci (70) yönetimindeki 48 AS 930 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada 48 AS 930 plakalı otomobil sürücü Hörü Pekmezci ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz ve Hatice Geriz sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sıkışan Hörü Pekmezci, Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz ve Hatice Geriz’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan H.D. isimli şahıs da sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan H.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.