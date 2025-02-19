Ulaş Bardakçı 53 yıldır halkın yüreğinde yaşıyor

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) ve DEV-GENÇ önderlerinden Ulaş Bardakçı’nın bugün 53. ölüm yıl dönümü.

Ulaş Bardakçı, 19 Şubat 1972 tarihinde İstanbul Arnavutköy'de girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Ölümünün ardından adı sayısız bebeğe verilen Rasih Ulaş Bardakçı, 1947 yılında Nevşehir'in Hacıbektaş kasabasında doğdu. ODTÜ'de okudu. ABD'nin Ankara büyükelçisi Robert Komer'in makam aracının ODTÜ bahçesinde yakılması eylemine katıldı (15 Ocak 1969).

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) içindeki tartışmalara aktif biçimde katıldı. Gençlik arasında Milli Demokratik Devrim (MDD) tezlerinin etkisinin artmasında önemli bir rol oynadı.

Devrimin ancak savaşçı bir partiyle mümkün olabileceği fikrini benimsedi. Mahir Çayan’ın önderliğinde THKP-C'nin kuruluşunda yer aldı ve parti tezlerinin ortaya çıkmasında etkili oldu. THKP-C'nin ilk genel komitesinde yer aldı ve para, malzeme bulma işleriyle görevlendirildi.

ÇAYAN İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİ

THKP-C'nin ilk eylemi sayılan Küçükesat Ziraat Bankası (Ankara) soygununa katıldı (12 Şubat 1971).

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bırakılmaları talebiyle İstanbul'da, İsrail başkonsolosu Efraim Elrom'un kaçırılması eyleminde yer aldı (17 Mayıs 1971).

Elrom’un ardından İstanbul çapında başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalandı. 29 Kasım 1971'de Maltepe Cezaevi'nden, THKP-C'den Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ile Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’ndan (THKO) Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile birlikte tünel kazarak firar etti.

Kaçtıktan sonra İstanbul'da faaliyetlerini sürdürdü. 19 Şubat 1972 günü saat 07:00 sularında Arnavutköy'de kaldığı ev kuşatıldı. Ulaş Bardakçı, bu evde girdiği çatışmada öldürüldü.