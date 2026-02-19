Ulaş Bardakçı hiç unutulmadı

Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) ve DEV-GENÇ önderlerinden Ulaş Bardakçı, ölümünün 54’üncü yıldönümünde mezarı başında anılacak. Bardakçı, 1947 yılında Nevşehir’in Hacıbektaş kasabasında doğdu.

ODTÜ’de okudu. 15 Ocak 1969’da ABD’nin Ankara büyükelçisi Robert Komer’in makam aracının ODTÜ bahçesinde yakılması eylemine katıldı. Gençlik arasında Milli Demokratik Devrim (MDD) tezlerinin etkisinin artmasında önemli bir rol oynadı. Devrimin ancak savaşçı bir partiyle mümkün olabileceği fikrini benimsedi.

Mahir Çayan’ın önderliğinde THKP-C’nin kuruluşunda yer aldı ve parti tezlerinin ortaya çıkmasında etkili oldu. Bardakçı, THKP-C’nin ilk eylemi sayılan 12 Şubat 1971’deki Küçükesat Ziraat Bankası soygununa katıldı. Bardakçı aynı zamanda Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının serbest bırakılmaları talebiyle 17 Mayıs 1971’de İstanbul’da, İsrail başkonsolosu Efraim Elrom’un kaçırılması eyleminde yer aldı.

ÇAYAN İLE HAREKET ETTİ

Elrom’un ardından İstanbul çapında başlatılan Balyoz Harekâtı sırasında yakalandı. Bardakçı’nın THKP-C Davası’nda Mahir Çayan’la yaşadığı sarılma anı, Türkiye devrimci hareketi için yoldaşlığın en güzel simgelerinden biri haline geldi. 29 Kasım 1971’de Maltepe Cezaevi’nden, THKP-C’den Mahir Çayan, Ziya Yılmaz ile THKO’dan Cihan Alptekin ve Ömer Ayna ile birlikte tünel kazarak firar etti. Kaçtıktan sonra İstanbul’da faaliyetlerini sürdürdü. 19 Şubat 1972 günü Arnavutköy’de kaldığı ev kuşatıldı. Bardakçı, bu evde girdiği çatışmada öldürüldü.