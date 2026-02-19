Ulaş Bardakçı mezarı başında anıldı

SOL Parti, 19 Şubat 1972 tarihinde İstanbul Arnavutköy'de katledilen Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) ve DEV-GENÇ önderlerinden Ulaş Bardakçı, 54'üncü ölüm yıldönümünde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarı başında andı.

“Ulaşlardan Özenç’e Selam Olsun Dev-Genç’e”, “Ulaş Devrimci Yolumuzda Yaşıyor”, "Ulaş’a Sözümüz Devrim Olacak” ve “Mahir, Hüseyin, Ulaş; Kurtuluşa Kadar Savaş” sloganları atan SOL Partililer, Ulaşların verdiği mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Bardakçı'nın mezarının başında yapılan anmada konuşan SOL Parti PM Üyesi Levent Hekim, "Ulaş Bardakçı, 60 sonrası gelişen gençliğin anti-emperyalist eyleminin dalga dalga işçilere, köylülere yayıldığı bir konjonktürde, bir dönemde bu mücadelenin en ön saflarında; DEV-GENÇ'ten THKP-C'ye bu mücadelenin en ön saflarında savaştı, mücadele etti" dedi.

"ULAŞ’IN BIRAKTIĞI MÜCADELE YUMRUKLARIMIZIN İÇERİSİNDE PARLAYAN BİR YILDIZA DÖNÜŞMEKTEDİR"

"Türkiye’nin devlet yapısı sömürge tipi bir İslami faşizme doğru şekillendirilmeye çalışılmakta, bunun bir yönetim biçimi olarak tek adam rejimi bize dayatılmaya çalışılmaktadır" diye konuşan Hekim, şunları kaydetti:

"ABD’nin Büyükelçisi Tom Barrack, bir sömürge valisi gibi iki günde bir buraya gelip bölgeye dair ABD’nin, İsrail’in tahlillerini bu bölgeye dayatmakta. Ortadoğu’da, Türkiye’de hayırsever bir monarşinin Türkiye için, Ortadoğu için en iyi yönetim biçimi olduğunu söylemekte, bunu bize dikte ettirmektedir. Bu çerçevede şekillenen tek adam rejimi de dinselleşmeyi artırmakta, laikliği tasfiye etmekte, Türkiye’yi bir karanlığa sürüklemeye çalışmaktadır. İşte bugün emperyalist haydutluk diye dünyanın dört bir yanında yankı bulan şeyin kendisi Türkiye’ye içkin bir olgudur. Bu yüzden bugün Ulaşlar gibi, DEV-GENÇ'liler gibi emperyalizme karşı mücadele etmek, tek adam rejiminden kurtulmayı gerektirmektedir. Bu haydutluğu buradan defetmek, bugün tek adam rejimine karşı korakor bir mücadeleyi gerektirmektedir. İşte bugün Ulaş’ın bize bıraktığı miras budur. Ulaş’ın bıraktığı mücadele bayrağı bugün üzerimizde dalgalanmakta, yumruklarımızın içerisinde parlayan bir yıldıza dönüşmektedir. "

"EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

SOL Genç'ten Boran Kardeli ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün onu anarken mücadelesini omuzlayan gençler olarak yarınlarımızı kazanmak, bu karanlığa karşı kurtuluşa kadar savaşmak için kampüslerde, sokaklarda, meydanlarda ve bu ülkenin her bir toplamında örgütlenmeye; faşizme, emperyalizme karşı yorulmadan mücadele etmeye söz veriyoruz. Bu söz, yarım asırlık bu mücadelenin miras kaldığı devrimci gençlerin sözüdür. Mücadelemiz kurtuluşa ulaşana dek, sosyalizm bayrağı dalgalanana dek devam edecek. Yumruklarımız sıkılı, en önde çarpışmak için haykıracağız o faşizme korku salan sloganlarımızla."