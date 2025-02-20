Ulaş mücadelemize önder

Haber Merkezi

İstanbul Arnavutköy’de 19 Şubat 1972’de katledilen THKP-C ve DEV-GENÇ önderlerinden Ulaş Bardakçı, ölümünün 53’üncü yılında mezarı başında anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen anma töreninde bir araya gelen SOL Parti üyeleri, “Sesimizin Ulaş’tığı her yerdesin” yazılı pankart taşıdı. Mezarlık önünde toplanan SOL Partililer, pankart eşliğinde Bardakçı’nın mezarına yürüdü.

Anmada konuşan SOL Parti Üyesi Levent Hekimoğlu, “Ulaşlarla başlayan, Kızıldere’de Mahirlerle sürdürülen ardından memleketin göklerinde yıldızlı yumruklara dönüşen mücadelenin temellerini attılar. Onları yok etmek isteyenler bugün de ülkemizi büyük bir karanlığa sürüklemeye çalışıyorlar. Onlar o karanlığı nasıl yıkmaya çalıştıysa bugünün devrimcilerine düşen görev de birleşik bir mücadeleyle tek adam rejimini devirmektir. Anıları mücadelemize önder olsun” dedi.