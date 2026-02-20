Ulaş’a sözümüz mücadele!

SOL Parti, 19 Şubat 1972 tarihinde İstanbul Arnavutköy'de katledilen Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) ve DEV-GENÇ önderlerinden Ulaş Bardakçı, 54'üncü ölüm yıldönümünde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda mezarı başında andı.

Anmada konuşan SOL Parti PM Üyesi Levent Hekim, "Tom Barrack, hayırsever bir monarşinin Türkiye için, Ortadoğu için 'en iyi yönetim biçimi' olduğunu söylemekte, dikte ettirmektedir. Bu çerçevede şekillenen tek adam rejimi de dinselleşmeyi artırmakta, laikliği tasfiye etmekte, Türkiye’yi bir karanlığa sürüklemeye çalışmaktadır. İşte bugün emperyalist haydutluk diye dünyanın dört bir yanında yankı bulan şeyin kendisi Türkiye’ye içkin bir olgudur. Bu yüzden bugün Ulaşlar gibi, DEV-GENÇ'liler gibi emperyalizme karşı mücadele etmek, tek adam rejiminden kurtulmayı gerektirmektedir" dedi.

SOL Genç'ten Boran Karadeli ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün onu anarken mücadelesini omuzlayan gençler olarak yarınlarımızı kazanmak, bu karanlığa karşı kurtuluşa kadar savaşmak için kampüslerde, sokaklarda, meydanlarda ve bu ülkenin her bir toplamında örgütlenmeye; faşizme, emperyalizme karşı yorulmadan mücadele etmeye söz veriyoruz. Yumruklarımız sıkılı, en önde çarpışmak için haykıracağız o faşizme korku salan sloganlarımızla."