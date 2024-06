Ulaşım da zor ilaç bulmak da

İzmir’de inşaatı yıllar sürdükten sonra Ekim 2023’te faaliyete geçirilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde sorunlar sürüyor. Yurttaşlar hem hastaneye hem de ilaca ulaşımında birçok sorun yaşıyor.

İzmir’de 2013 yılında temeli atılan, 30 ayda tamamlanacağı iddia edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, açılışının defalarca ertelenmesinin ardından Ekim 2023’te faaliyete geçti. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık emekçilerinin görevlendirmeyle çalışmaya başladığı hastanede sorunların sonu gelmiyor.

Yaklaşık bin 600 yatak, 11 bin poliklinik, bin 500 yataklı acil servise sahip ve 4 bin 300 sağlık çalışanı olan hastaneye ulaşım ile bölgede ilaç temin etme konusunda ciddi sorunlar yaşandığı öğrenildi. İzmir Şehir Hastanesi’nin civarında herhangi bir eczane bulunmuyor. Kentin birçok bölgesinden hastaneye gitmek isteyen yurttaşlar, otobüsle ulaşım için saatlerce beklerken seferlerin sık sık aksamasından da şikâyetçi. Otobüs seferlerinin akşam en geç 23.00’e kadar olması nedeniyle hastane personelinin ve hastaların vardiya bitimi saatlerinde toplu taşıma ile evlerine dönemediğini belirten hastane personelleri, ulaşım sorunun çözülmesini istiyor.

SES İzmir 2 No’lu Şube Eşbaşkanı Başak Edge Gürkan, “Adı şehir hastanesi ama kendisi şehir dışında bu hastanenin ulaşım sorunu hem hastalar, hem sağlık emekçileri açısından çözülmüş değil. Şehrin ana üç aktarma noktasından otobüs konulmuşsa da 10 binden fazla insanın girip çıktığı bir hastane için bu yetersizdir. Asıl olarak sağlık hizmetinin ulaşılabilirliğinden kastımız her anlamda ulaşılabilir olmasıdır. Sağlık hizmetlerine erişimde zaten zorlanan hastalar açısından birde üstüne ulaşım sorunu eklenmektedir. Çalışanlar için servis talebimiz devam ediyor. Sağlık emekçileri kilometrelerce kuyruk bekleyerek uzun ve eziyetli bir yolculuktan sonra ancak işe gidebiliyor. Yine aynı şekilde iş çıkışı saatlerinde de benzer görüntüler yaşanıyor” dedi.

HASTANELER BOŞALTILMAMALIYDI

İzmir Şehir Hastanesi açılırken kentin yıllardır yerleşmiş, yurttaşların kolay ulaştığı hastanelerin boşaltılmaması gerektiğini defalarca söylediklerini belirten İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, “O bölgede eczane yok, eczane olacak alan da yok. Planlamada bir hata var. İlaç yanlış yazıldığında veya reçetede bir hata olduğunda problem yaşanıyor” diye konuştu. Tek binayla her şeyin çözülmeye çalışıldığını vurgulayan Sayılkan, şunları söyledi: “Neredeyse her ilçede büyük bir hastane vardı ama her şey oraya taşındı. Ancak şu anda ulaşım sorun, güvenlik sorun. Bu uygulanan doğru bir model değil. Her yerde var olan hastanelerin donanımları güçlendirilseydi yurttaş için sağlık hizmetine erişim daha kolay hale gelecekti.”