Ulaşım işçileri 6 eyalette greve gitti

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Almanya’nın 6 eyaletinde belediye yönetimleriyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine toplu taşıma çalışanları, Birleşik Hizmet Sendikası’nın (ver.di) çağrısıyla 48 saatlik greve çıktı. Grev nedeniyle özellikle büyük kentlerde toplu taşıma seferleri durdu.

Sendikadan yapılan açıklamada 53 binden fazla toplu taşıma işçisi greve katıldı. Başkent Berlin’deki greve elektrik şebekesi, çöp toplama ve su şirketlerinde çalışanlar da katıldı. Sendika, kamu sektöründeki tüm çalışanlar için ayda en az 350 avro daha fazla olmak üzere yüzde 8 ücret artışı ve üç gün ek tatil talep ediyor.