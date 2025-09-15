Ulaşım zammı 'U' logolu metrolar ve Marmaray'da geçerli olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan ve kentte toplumu ulaşıma yüzde 30 zam uygulaması 'U' logolu metrolar ve Marmaray'da geçerli olamayacak.

AKP İl Başkanı Abdullah Özdemir, yapılan zammın işletmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda bulunan "U" logolu metrolar ve Marmaray'da geçerli olmayacağını söyledi.

Özdemir, açıklamasında ulaşım ücretleri için yılda bir kez zam yapılması gerektiğini, 15 Ocak'ta 2025 yılı için geçerli olmak kaydıyla yüzde 35 oranında zam yapıldığını dile getirdi.

Özdemir, "İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani 'U' logolu metrolarda ve Marmaray'da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray'da bu zamdan etkilenmeyecekler" ifadesini kullandı.

ZAMLI TARİFE 15 EYLÜL’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde İBB yönetimi otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine yüzde 29.22 zam yapmıştı.

Yeni tarife 15 Eylül 2025 itibariyle yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıktı.

U LOGOLU METRO TARTIŞMASI

İstanbul'da raylı sistem altyapısının inşa edilmesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB, birlikte hareket ediyor.

İki kurum tarafından inşa edilen raylı sistemde daha önce herhangi bir ayrım bulunmuyordu.

2019 yılında İBB'nin AKP'den CHP'ye geçmesinin ardından durum değişti.

2021 yılında kentin raylı sistemlerine ilişkin logo tartışması yaşandı.

Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık tarafından yapılan metro hatlarında kullanılan U logosunu “İstanbul’da metronun yeni simgesi!” notuyla paylaştı.

Dönemin İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Karaismailoğlu’na tepki göstermişti.

Ongun, “Sayın bakan, İstanbul’daki metronun simgesi 1992’den beri M’dir. Siz İBB’de görevdeyken de öyleydi, İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil” ifadelerini kullanmıştı.