Ulaştırma Bakanı duyurdu: "Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nı geçti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ocean Thunder isimli Türk sahipli gemi dün gece Hürmüz Boğazı'nı geçti. Böylece savaşın başından bu yana Körfez'de bekleyen 3 gemi boğazdan güvenle ayrılmış oldu" dedi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'nda bekleyen Türk sahipli gemilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli geminin dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek Körfez’den çıkışını tamamladığı belirtildi.

8 GEMİ VE 156 PERSONEL BEKLİYOR

ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Körfez’de bekleyen 3 geminin Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrıldığını belirten Uraloğlu, "Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür" dedi.

Uraloğlu, halihazırda bölgeden ayrılmak isteyen 8 geminin ve bu gemilerde görevli 156 personelin intikali için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.