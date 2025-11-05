Ulaştırma Bakanı, Gebze'de çöken binayla ilgili "metro inşaatı" sorusuna yanıt verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Grup toplantısı öncesinde aynı aileden 4 kişinin enkazda hayatını kaybettiği Gebze'de çöken binayla ilgili iddialar hakkında kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, "Metro inşaatı sebep oldu" iddiasına "Metro inşaatı biteli iki yıl oldu, metroda hiçbir deformasyon yok, sonucunu görelim, bakanlık olarak da biz neyi yapmamız gerekir kararını vereceğiz, süreci yakından takip ediyoruz" cevabını verdi.

Uraloğlu, şunları söyledi:

"Tamamen teknik bir konu, teknik bir konuda gerçekten sonuçlarını görmeden önyargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz. Savcılık zaten soruşturma başlattı, biz de inceleme başlattık, AFAD da başlattı. Bunun sonucunu görmeden, 4 insanın öldüğü bir yerde birilerini itham etmek. Belli riskler var, nelerdir, net bir şekilde söyleyebilirim, eski bir dere yatağı söz konusu, yer altı su seviyesine belli bir şekilde müdahale söz konusu, deprem riskleri söz konusu, mutlaka metro inşaatının olmuş olması. Bunlar risklerdir. Metro inşaatı biteli iki yıl oldu, metroda hiçbir deformasyon yok, sonucunu görelim, bakanlık olarak da biz neyi yapmamız gerekir kararını vereceğiz, süreci yakından takip ediyoruz. Kamuoyunu da yanlış bilgilendirmeyelim ve yönlendirmeyelim."

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.