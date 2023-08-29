Ulaştırma Bakanı, öğrencilere vergisiz telefonun detaylarını anlattı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını, hangi şartlarda kimler tarafından kullanılabileceğini anlattı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vergisiz cep telefonundan yaklaşık 7 milyon öğrencinin faydalanacağını, en az 2 sene boyunca sahibinden başkasının kullanamayacağını ve takibinin Bilgi Teknolojilerii ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacağını söyledi.

Hürriyet'e konuşan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

“ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

HANGİ MARKALAR



Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.”