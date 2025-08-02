Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, erken seçim için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2027 yılı sonlarına işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine işaret etti.

Uraloğlu, konuşmasında "Şimdi ben geleceği şöyle yaşıyorum değerli kardeşlerim. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027-2028 ama muhtemelen 2027 olacak, öyle düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, seçim gecesini hayal ettiğini belirterek şunları söyledi:

"O akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonuçlarını takip ediyoruz. Bir anda nereye geldik? 2027'nin diyelim sonuna doğru ve ben şunu görüyorum. Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı. Ben bu seçimi, bunu, bunu ben yaşıyorum."

ERDOĞAN, 'SEÇİM 2028'DE OLACAK' DEMİŞTİ

AKP Geneşl Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e ''Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028 yılında, Mahalli İdareler Seçimleri 2029 yılında yapılacak Bay Özgür'' yanıtını verdi.

Erdoğan, söz konusu açıklamayı Temmuz 2025'te yapmıştı.