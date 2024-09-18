Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan çağrı cihazı açıklaması: Türkiye'de kullanılıyor mu?

İsrail'in, Lübnan'da çok sayıdaki Hizbullah mensubunun kullandığı çağrı cihazlarını, üzerlerinde infilak ettirmesinin ardından cihazlara nasıl patlayıcı işlevi verildiği tartışma konusu haline geldi.

Çağrı cihazlarının modelleri ve Türkiye'de kullanılıp kullanılmadığı da merak ediliyordu.

Konuyla ilgili AA'nın sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de çağrı cihazı kullanılmadığını söyledi.

Uraloğlu, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.

"İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ"

Türkiye'de her gün 400'den fazla siber saldırı önlendiğini de açıklayan Uraloğlu, "Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız" diye konuştu.