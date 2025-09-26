Ulaştırma Bakanlığı'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnadına yapacağız" dediği, uzmanların ise bir çevre katliamına yol açacağını belirttiği Kanal İstanbul projesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Son dönemde özellikle Sazlıdere Havzası’nda yapılan konut çalışmalarıyla gündeme gelen Kanal İstanbul projesine ilişkin BirGün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne soru sordu. Soruda “Kanal İstanbul projesinin gemilerin geçişiyle alakalı olan kısmında Kanal inşaatı ne zaman başlanacak?” denildi.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise verdiği cevapta “Kanal İstanbul Projesi'nin kazı çalışmalarına başlanmadan önce güzergâh üzerindeki mevcut projelerin deplase edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, proje alanı ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir. Bilgilerinize sunulur” ifadeleri kullanıldı.

3 YILDIR AYNI CEVAP

Bakanlık önceki yıllarda da benzer sorulara benzer cevaplar vermişti. Örneğin 2022 yılında “Kanal İstanbul projesine ne zaman başlanacak ve ihalesi ne zaman gerçekleştirilecek?” sorusuna Bakanlık tarafından "Kanal İstanbul Projesi hususunda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmalarımız devam etmektedir. Gerekli çalışmalar ile birlikte en makul zamanda Kanal İstanbul’un ihalesinin yapılması ve yapımının başlatılması hedeflenmektedir" cevabı verilmişti.