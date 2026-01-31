Ulaştırma bütçesi müteahhide ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025 yılındaki harcama kalemlerini gösteren mali raporu tamamlandı. Rapor, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinin bütçe üzerindeki yükünü bir kez daha gözler önüne serdi. Gerçekleşmeyen garantiler nedeniyle müteahhitlere yapılan ödeme için işaret edilen kalemden yapılan harcamanın 2025 yılında 15 milyar TL’yi aştığı öğrenildi.

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakanı Cahit Turan’ın, “Müteahhitlere verilen garantilerin ödemesinin yapıldığı kalem” olarak açıkladığı Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler kaleminden 2025 yılının ilk yarısında 2 milyar 136 milyon 102 bin TL’lik harcama gerçekleştirildi.

FAHİŞ KAYNAK TRANSFERİ

Harcama 2025 yılının ikinci yarısında ise çarpıcı boyutlara ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yaptığı harcama, 2025 yılının ikinci yarısında, 13 milyar 171 milyon 1139 bin TL oldu. Bu kapsamda bakanlık, 2025 yılının tamamında 15 milyar 307 milyon 241 bin TL’lik hane halkı ve işletmelere transfer harcamasına imza attı.

ÇARPICI ARTIŞ

Bakanlığın, müteahhitlere ödenen tutarları da içeren, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yapılan harcamada yıllara göre de büyük değişim yaşandı. Bakanlığın, “Hane Halkı ve İşletmelere Yapılan Transferler” kaleminden yaptığı harcama, bazı dönemlere göre şöyle sıralandı:

• 2020: 1 milyar 778 milyon 781 bin TL

• 2021: 2 milyar 2 milyon 440 bin TL

• 2022: 4 milyar 42 milyon 732 bin TL

• 2023: 6 milyar 295 milyon 837 bin TL

• 2024: 9 milyar 259 milyon 737 bin TL

• 2025: 15 milyar 307 milyon 241 bin TL